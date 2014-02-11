博客：欧盟考虑采取“激烈”措施打击中国低价进口品

欧洲议会周三要求欧盟贸易主管官员制定更强硬的防御措施，对抗中国进口产品低价倾销，议会表示欧盟需要新的广泛权力，对抗中国。

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel deGucht)正在寻求更新欧盟打击不公平贸易手段的工具，这些措施是在中国崛起成为出口大国之前制定。部分欧洲人士指出，这些规定太过宽松。

欧盟议员希望新措施比欧盟执委会的提议更有威力。他们希望让小企业更容易反击违反国际贸易规定、以低于成本价格出口的国家。

议员也希望取消一项限制惩罚性制裁的欧洲法规。根据这项法规，为纠正非法补贴进口品所造成的损害，惩罚性制裁仅止于绝对必要的程度。

“欧洲议会的立场要激进得多，”带头与欧盟执委会就该问题进行谈判的议员ChristoferFjellner称，“我知道这问题一直很有争议，但很多成员国反对欧盟执委会原来的提案，”他在议会于斯特拉斯堡投票后表示。

尽管新规没有点名提到中国，但欧盟的大部分贸易争端都发生在与中国公司之间。

中欧贸易自2003年以来已经翻倍至每日逾10亿欧元(13亿美元)，但双方关系经常陷入紧张局面。欧盟执委会去年以征收惩罚性关税结案的12起案例中，七桩涉及到中国。

在起草新规时，卡瑞德古特迫切希望不要发出错误信号，或是导致贸易防御手段显得就像保护主义，并损害与中国、阿根廷等贸易伙伴的微妙关系。

官员们认为，欧盟执委会的提案已经足够欧盟对抗中国，并能缓解企业在涉及强大亚洲贸易伙伴的案例中遭受报复的担忧。

“欧盟贸易防御手段的优势在于其采用措施时的平衡性和恰当性，”卡瑞德古特向欧洲议会表示，“这一现代化程序中，平衡仍然是关键词。”