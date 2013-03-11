博客：朝鲜再发战争威胁 是否成真是个谜

朝中社3月8日公布的金正恩3月7日视察西南前线长台岛防御队和舞岛英雄防御队的图片。 REUTERS/KCNA

记者 Paul Eckert

外部世界往往把朝鲜的战争威胁看作是夸张的言论。尽管专家们认为，朝鲜威胁对美国实施“先发制人的核打击”超出了朝鲜的技术能力，而且将是自杀性的，历史显示朝鲜不见得一定是雷声大雨点小。

“不幸的是，朝鲜领导层经常发出这种极端言论，”美国国务院发言人VictoriaNuland周二称，并表示在任何情况下美国都能够进行自卫，并保护盟国日本和韩国。

当被问及威慑言论是否意味着美国感觉朝鲜不只是夸夸其谈时，Nuland说道：“当一国政府发出这种威胁言论的时候，你必须从它的字面意思理解。”

朝鲜外务省发言人周四发表声明对美国发出威胁。联合国安理会稍后不久通过针对朝鲜的新制裁。

追溯一下历史，涉及美国及其盟国乐见朝方所做的行动中，朝鲜屡屡食言。朝鲜20年的核外交中充斥着背信弃义、撕毁协议，以及规模不大但仍在增加的核军备。

2001年6月的朝韩峰会上双方签署一系列双边协议以后，韩国向朝鲜提供了数亿美元的援助，但也几乎没有收获善意。

不过朝鲜却屡屡将威胁言论付诸实施，朝方宣称的三次核试验，都不顾国际社会的强烈警告而将其变成现实，其中后两次核试验都是不顾联合国禁止此类核试验的制裁而进行。

已退休的美国中情局朝鲜问题专家Bruce Klingner指出，朝鲜经常通过朝鲜中央通讯社发布令人震惊的战争威胁，之后却并未真的发生军事进攻。

韩国人和韩国金融市场很久以前就学会了对朝鲜声名狼藉的苍白威胁置之不理，比如将首尔变成火海之类的恫吓。

专家们和一名美国官员表示，本周的先发制人核打击言论看似意在恐吓韩国、美国和中国。

“由于国际社会在对朝问题上愈发团结、朝鲜政权行动起来更加困难，朝方的此类恫吓只是对这一事实的一贯回应，”美国朝鲜问题特别代表Glyn Davies周四在参议院一个听证会上表示。

Asia Society华盛顿负责人Matt Stumpf认为，如果朝鲜的目的是促使美国回到核谈判中，那是用错了办法。

“如果朝鲜希望通过新的威胁促使美国回到谈判桌上，朝鲜是没有注意到一系列危机后，美国、韩国、日本和中国的态度已发生了怎样的变化。这种策略在过去也许能有效，但是朝鲜不显示出进行真正变化的决心，各方谈判意愿会很低。”Stumpf说道。

上个月朝鲜核试验以后公布的一份美国国会研究服务报告指出，情报显示朝鲜至少拥有足够生产六枚核武器的钚。

报告认为，不实现核弹头小型化，朝鲜攻击美国“是不能实现的任务”，而要掌握核弹头小型化技术，需要进行更多的核试验和导弹试验。

目前为智库Heritage Foundation工作的Klingner警告称：“不能简单地忽略朝鲜的威胁，因为威胁经常被实施。”

他提到了2010年的例子，当时朝鲜对韩国及当时的韩国总统李明博发出威胁，随后击沉了一艘韩国军舰并炮击延坪岛，导致50人死亡。朝鲜否认与韩国军舰沉没有关。

“朝鲜的威胁是否会实施一直是个谜，”Klingner说道。（完）