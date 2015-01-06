博客：东南亚空域拥挤 飞行员和空管面临重压

记者 Jane Wardell/Anshuman Daga

东南亚空域航班密集，令过时的空中交通管制面临压力，飞行员也面临在危机中采取单方面危险行动的压力，比如亚航(AIRA.KL)失联客机可能遇到的情况。

飞过印尼至新加坡航线的飞行员称，提升高度以躲避恶劣天气的要求被拖延、以及这样的要求因为该区域飞机数量过多而遭到拒绝并不是什么新鲜事。

这让驾机飞过天气条件动荡区域的飞行员面临高风险的挑战：何时自己做主宣布紧急状态，从而在未获空中交通管制批准的情况下采取行动。

大多数飞行员将这样的做法视为最后一步。飞行员宣布紧急状态时需要向该区域的其他飞机发出多种频率的呼叫，事后监管机构将对飞行员当时的决定进行深入调查。

“作为一名职业飞行员，你有义务迅速思考，”澳洲航空(QAN.AX)一位在该地区拥有25年飞行经验的飞行员对路透说道。“如果你来飞，按照我们的说法，你就接手了可能多达300名乘客的性命和价值千百万美元的飞机，那是数以十亿美元的责任。（飞行员）工作的一部分是平衡风险，迅速做出决策。”

近几年廉价航空公司在东南亚爆炸式发展，评估这些风险越来越困难。

亚太航空中心的数据显示，过去五年里，每年在亚太地区飞行的旅客数量增加了三分之二，超过了10亿人次。目前东南亚航线中约60%的运力由廉价航空公司提供。

亚航和印尼狮航下给主流飞机厂商的订单数量创下纪录。波音预计(BA.N)该地区的航空公司未来20年将需要约1.3万架新飞机，空客(AIR.PA)预计这段时间里亚太将引领需求。

“有些航线由于航班数量大而面临过大压力，”新加坡航空(SIAL.SI)一名在该航线拥有10年飞行经验的前飞行员表示。“印尼/新加坡航线显然是其中一条，这条航线由很多不同的公司和不同种类的飞机在飞，飞行高度和速度都很多样化。”

飞行员们指出，这对该地区的空中交通管制来说是场噩梦，特别是新加坡等高科技中心以外的地区。

“随着航线变得更加拥挤，空中交通管制需要更多时间进行协调以及对提升高度和躲避恶劣天气做出批准，”那名前新加坡航空飞行员说道。

这在该地区可能引起严重后果，因为天气条件可能迅速发生变化，强风和热带风暴让飞行员面临时间紧迫的考验。

亚航客机失事的原因尚不明朗，但调查人员和亚航负责人东尼都提到了天气变化是重要因素。

亚太航空公司协会（Association of Asia Pacific Airlines）上个月称，尽管航空公司大幅投资于高效能飞机以满足需求上升，对相关基础设施投资需求的担忧也在上升，比如航站楼、跑道和空中导航服务等。

为了让同一航线上飞机保持安全距离，印尼空中交通管制人员采取进近程序间隔（procedural separation）：他们利用飞行员的雷达报告计算其与其他飞机的距离。

这比新加坡和世界其他地方使用的更加先进的雷达分离（radar separation）耗时要长，空中交通管制人员利用雷达信号进行计算速度更快。

飞行员们称，做出关键的决定往往需要经验。