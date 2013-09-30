应对环境恶化 中国致力于野生动物保护

（作者 中国驻英国大使刘晓明）

前几天，我和家人一道整理在苏格兰时拍摄的照片。就在苏格兰壮阔的高地、清澈的湖泊、原生态的自然栖息地以及偶尔“抢镜”的野生动物不断跃入眼帘时，那些似曾相识的画面突然间将我的思绪带回了我的故乡——辽宁。

我自小在中国东北的辽宁长大。那里山环水绕，沃野千里，幅员辽阔，物产丰富，景致与苏格兰颇有相似之处。东北还有一句俗话叫做“葡萄瓜果遍山野，狍子野兔满地跑”，从中可以看出东北的富饶。当然，现在一些地区由于过度开发，自然资源透支，“狍子野兔满地跑”的景象已不像以前那样容易看到了。

令我高兴的是，不久前我回国述职休假来到辽宁时，亲眼目睹了当地政府和人民在改善生态环境方面付出的巨大努力。近年来已有数百万亩土地退耕还林，逾万公里荒山围栏封育，令人不禁对当地生态环境改善心生期待。而在邻近的吉林省，由于坚持十年禁猎野生动物资源，刚才我提到的野兔、狍子以及野猪等野生动物数量均大幅回升。在中国其他地区，也经常能够看到诸如彩鹮、蜂猴、梅花鹿等濒危野生动物重新出现的报道，屡屡给人们带来惊喜。

这些好消息的背后是中国政府的艰苦努力。近年来，中国对野生动物保护的重视程度不断提高，措施不断加强。我们建立健全《野生动物保护法》、《森林法》等野生动物保护法律法规，加大对野生动物栖息地的保护，实施野生动物拯救繁育和放归自然，建立包括专门基地、动物园、野生动物园等在内的拯救繁育体系等。中国投入4000多亿元人民币资金保护天然林、退耕还林，促进了栖息地的恢复、扩大，对230多种珍稀濒危野生动物建立了稳定的人工繁育种群。中国先后加入了《濒危野生动植物种国际贸易公约》等国际公约，并与多国签署有关野生动物保护合作的国家间协议。在多方共同努力下，目前中国珍稀濒危陆生野生动物种群已基本扭转了持续下降的态势，总体上稳中有升。比如朱鹮从1981年发现时仅存7只发展到目前总数超过1700只；扬子鳄从上世纪80年代约300条发展到1万多条；已在野外灭绝的野马、麋鹿又重新建立起野外种群等。

在中国，除了政府作出的积极努力之外，参与保护野生动物的社会力量越来越多。中国野生动物保护协会等民间团体，各界精英及公众人物，爱心企业及新闻媒体、志愿者等，通过发倡议、捐款捐物等，积极参与其中。现在，在中国的互联网上，任何一则破坏环境、虐待动物的报道都会激起全社会的公愤。“没有买卖就没有杀害”，渐成民意共识。正是这些民间力量的累积，为中国野生动物保护事业奠定了坚实的群众基础。