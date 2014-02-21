博客：微信等亚洲聊天应用挑战移动通讯现有秩序

记者 Jeremy Wagstaff

亚洲聊天服务应用KakaoTalk、连我(LINE)和微信可能会颠覆移动通讯的现有秩序，取代谷歌(GOOG.O)、苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)、Facebook(FB.O)和电信运营商的角色，成为消费者必经的网络门户。

社交信息服务迅速崛起，侵入被这些互联网和电信巨头掌控的行业咽喉之地，成为广告、移动应用、商品和服务等的另一种分销渠道。

例如，腾讯(0700.HK)微信为其2.7亿多活跃用户提供叫车、为手机充值服务，甚至还可投资财富管理产品，而NaverCorp(035420.KS)近期通过旗下的LINE在泰国推出限时抢购，有超过500万用户参加活动，购买了欧莱雅口红和其他产品。

这些移动应用软件(APP)在配售渠道重要性的提升获得了日本富商三木谷浩史(HiroshiMikitani)的认可，后者旗下的乐天集团(Rakuten Inc)(4755.T)上周以9亿美元的价格收购了移动通讯软件业者Viber。他说：“有些较小的新兴市场，乐天集团很难进入，因为当地的基础设施规模和分布不够。但收购Viber后，我们现在可以通过着这些数字业务进入这些市场。”

**赚钱**

这场战争的核心问题是如何从全世界数十亿手机用户中赚钱。

传统上，移动运营商通过电话和短信业务获利，还有现在的网络流量收费。但谷歌和Facebook等商家抢走了他们很多的收入，后者的多数收入来自广告。

然后就是供用户找到并下载APP的APP商店。尽管其中很多应用软件是免费的，但用户被鼓励通过花钱来增加该应用软件的功能。谷歌的Play商店和苹果的AppStore都是这些应用软件所搭载的平台，并处理所有的支付问题。在某些国家，其他的APP商店成为主流，特别是中国，谷歌在中国没有运营在线APP商店。

这些平台不仅是一种收入来源，且能有效接入终端客户。苹果称，用户去年在App Store消费100亿美元。

但移动聊天应用的日益流行正在改变这一局面。

根据AnalysysMason的数据，有超过半数的智能手机用户是移动聊天应用的活跃用户，其中收发的社交信息数量已超过传统的短信，且在今年会再次翻番。

能搭上这波势头的是数十家提供移动信息APP的企业，其中有的应用用户数量过亿。通过在一款应用中融合聊天、软件和游戏下载等多种功能，LINE、KakaoTalk和微信已成为亚洲最受欢迎的APP。现如今，这些APP正把他们自身网络变为普通手机用户的移动互联网入口。（完）