博客：从盐法看晋商和徽商之崛起

作者 周黎安

晋商和徽商，是明清十大商帮当中最著名、最成功的两个商帮。我们举例来看商帮达到的商业文明程度有多高。山西太谷县曹家，兴盛始于明末的曹三喜，到道光、咸丰年间，达到鼎盛，600余座商铺遍布大江南北，资产高达1200万两白银，经营13个行业，分支机构已经开到朝鲜、日本、俄罗斯，甚至到了旧金山，还包括东南亚一些国家。现在讲企业的做大做强，还有做久，晋商提供了很好的案例。

晋商和徽商，一南一北，形成很有意思的参看与对照。在相同的历史时期，同样在中国的大文化背景下,两个商帮都取得了成功，但是有很大的差异。

开中盐法，晋商的第一桶金

从晋商和徽商诞生的背景来看，二者都与明朝初期的盐法有关。

明初最大的安全问题是来自蒙古的军事压力。明太祖朱元璋在北方建立了九大军事边镇，维持80万军队面对来自蒙古的军事威胁，同时意味着军队的后勤供给方面存在很大财政压力。山西行省的一个参政叫杨宪的，给朱元璋了个奏折，建议其实可以鼓励商人去组织粮草，把军需粮草运到边镇上，根据提供的粮草数量可以从政府换取“盐引”，即销售食盐的专卖权。盐是国家垄断的，能拿到盐引有很高的利润，所以商人积极性很高。朱元璋采纳了这个建议，采取开中盐法。商人先用自己的资金购买粮草、布匹等军用物资，把它运到边镇上，然后到淮南和淮北去支盐，这样可以从中获得很大的利润。这是山西商人赚的第一桶金，山西商帮的崛起从开中盐法开始。

折色制，徽商崛起

徽商崛起晚于晋商，大概晚50年左右。为什么会晚50年？也是跟当时盐的制度有关系。

开中盐法使晋商获得了第一桶金的机会，但是，开中盐法经过一段时间的运行后，就出现了各种各样的问题。盐的生产是国家垄断，盐业生产是没有效率的。很多商人拿到了“盐引”但是换不到盐，不能卖盐就不能回收资金。盐引不断积压，使得商人对这个制度失去了兴趣。

弘治年间，户部尚书叶淇，一个安徽人，提了个建议：与其按现行的制度换盐引，不如简单些直接让商人拿钱买盐引。为了简化过程，可以让商人组成总商。比如说，全国范围内允许8个总商，国家把盐引卖给8个总商，总商用巨额资金购买盐引后，再把盐引零售给分散的商人。这个叫折色制。于是，由开中制走向了折色制。

为什么徽商会从中受益呢？因为两淮的盐在安徽，而且，徽商非常重视功名和儒学，在官场上有很多安徽人。所以，一个是官场上的影响力，一个是地理位置，近水楼台；综合以上两点，实行总商制和折色制以后，徽商就开始捷足先登。

晋商、徽商大不同

那时候商人有会馆，有祭拜的对象。晋商崇拜关羽，徽商崇拜朱熹。朱熹是儒家的代表人物，重视科举和功名，强调条件允许的话家族子弟一定要去参加科举考试。徽商是亦儒亦商；而晋商不重视科举，学而优则商。据历史记载，乾隆皇帝曾经抱怨过，山西人有钱，但是不重视科举取士。

晋商，借助地缘、建立在非人格化的管理模式之上，依靠股权激励和严格的规章制度。而徽商是以血缘网络为主的商人群体，主要依托宗法关系。徽商的组织结构通常包括商人、代理人、副手、掌计、雇工、学徒等层次。徽商更多的是利用宗族和地位来激励和约束员工。

对晋商来讲，那么多商业家族能够成功，很重要一个原因，晋商通过家族内部的股份制，通过专东制，通过职业经理人制，来做长做久，这样解决了富不过三代的问题。

两个商帮还有一个不同之处。徽商有举族外迁的传统，一定要走出安徽，走到全国各地，甚至跑到海外去。一般开始的时候，少数的族人在外面做生意，做成功了以后把家族成员一个一个迁出来，到一定规模的时候整个家族都迁出来。而晋商很少有外迁的传统。晋商强调，商人，或者说企业的成员，不能够带家眷到外地的营业地。比如，山西总部派出去的企业员工，到了外地还不能娶当地的人为妻，必须回到老家去娶。地域文化跟商帮的治理模式之间有一定的联系，值得我们去研究和思考。（完）