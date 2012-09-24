博客：QE3下中国通胀持续走高的机率不大

撰稿 邾立涛

等待近1年的靴子终於落地。当地时间9月13日，美联储联邦公开市场委员会宣布实施第三轮量化宽松政策。那麽，中国物价总水平是否一改今年以来的低位运行态势，持续走高呢？

伯南克作为大萧条研究的权威专家，一直信奉“直升飞机撒钱”的危机应对理念。与前两次定量宽松政策不同，这次伯南克采取了“开放式购买”的非常规措施，即未设定完成时限与规模上限，并将超低利率政策至少延续到2015年中期。它显示了美联储打持久战刺激经济的决心，“直到在物价稳定的同时实现就业明显改善”。另外，本次购买集中於抵押支持债券（MBS），迥异於QE2集中投向长期国债，反映了美联储激活楼市的政策意图。由於伯南克任期截至2014年，美联储运作又具有高度的独立性，应该说QE3政策延续时间将明显长于QE1的16个月（2008年11月至2010年3月）、QE2的8个月（2010年11月至2011年6月）。

面对QE3的“无限量”印钞，国内有观点认为它将带来明显的通货膨胀压力，其机理可大致描述为：一方面QE3将带来大量“热钱”流入，同时贸易顺差扩大、增加外汇占款推升基础货币投放，特别是国际市场大宗商品价格上涨将导致严重的输入性通货膨胀。但是，考虑到国内外情况，长期高通胀情景在中国发生的可能性也并不大。

其一，QE3的力度适中，“无限量”印钞仅为理论假设。从量上来看，QE3规定每月美联储购买400亿美元的抵押支持债券，加上卖短买长的扭转操作，购买量相当於850亿美元略超QE2（750亿美元）；但是，与月均1100亿美元的QE1比较起来，QE3的投放力度显然相形见绌。另一方面，QE3实际操作将受政治因素影响。目前，美国党派纠葛十分严重，大选在即两党更是互不相让。大选之後，两党就债务上限和减赤达成协议的机率增大，否则2013年初美国将同时面临减税计划到期和中期减支计划自动开启，“财政悬崖”危机不可避免。届时，若两党媾和，那麽QE3的力度可能会趋缓。有的观察家担心，9月初欧洲央行推出了直接货币交易计划（OMT），主要经济体货币放松政策的叠加效应惊人。但是，仔细分析，OMT作为欧洲版QE，欧洲央行仅限定於二级市场购买求助国的1-3年期国债，“欧猪五国”须接受条件方可再融资，目前而言预计购买的规模有限。可见，“无限量”印钞导致海量热钱涌入中国的观点难以成立。

其二，当前货币条件有利於抑制通胀大幅反弹。弗里德曼曾有句名言：“无论何时何地，通货膨胀从来都是一种货币现象”，认为通货膨胀从根本上来讲就是货币供应量明显高於货币需求量。今年以来，国内物价水平逐步回落，CPI同比涨幅从年初的4.5%降至7月份的1.8%，8月份则重回2%关口；PPI回落态势更加明显，8月份同比降幅为3.5%，环比下降0.5%。它一方面体现了国内总需求疲软、产能过剩，也反映了货币政策维持紧平衡的实情。2012年1-8月，社会融资规模约10.1万亿元，较上年同期多6915亿元，貌似信用宽松。但是，从货币投放来看，8月末M2保持在92.5万亿元，同比增长13.5%，控制在目标区间内，加之近年来货币流动速度逐渐趋缓，货币扩张势头已得到初步遏制。实际上，央行坚持了定向宽松的基调，避免了总量刺激冲动，更加突出灵活微调，逆回购常态化操作可视为一例。

其三，输入性通货膨胀压力预计弱於以往。从历史上看，我们可以发现QE1、QE2注入的流动性更多地流向了金融市场，抬高了大宗商品和资产价格。9月13日当天，美国三大股指就以大幅普涨给予QE3积极回应，纽约原油期货价格也升至一百美元大关。历来，大宗商品价格都是实际需求因素与投机因素相互交织。从需求侧来看，其定价为典型的边际定价。由於中国投资增幅持续低位徘徊，中央政府经济刺激计划普遍预计在万亿元左右，远低於2008年末推出的4万亿计划，而地方版刺激计划缺乏可靠财政支撑，中国需求的边际拉动力较弱。近日，因担心经济低迷，原油期货价格冲高回落，其动能不足可见一斑。从投机因素来看，QE3对大宗商品价格影响一方面取决於释放资金量的大小，显然难以超越QE1时期；另一方面要看美元走势，而由於欧洲经济疲软，美元预计中期相对看涨，美元计价的大宗商品价格涨幅将受抑制。因此，只要地缘政治不发生剧烈变动，大宗商品市场将很难重演上世纪70、80年代的石油危机。

其四，贸易及汇率变动的通胀效应并不显着。在宏观层面这种传导机制可以粗略描述为：进出口、资本流动状况导致外汇储备增减，从而带来基础货币和流动性变化，最终影响通胀水平；在微观层面，敏感性进口品价格变化将引起国内价格水平波动，具体变动幅度受行业重要性、对外依存度、价值链长短等因素影响。当前，人民币汇率已结束单边升值走势，显现了双向波动乃至短期贬值趋势，在政策牵引下预计实际有效汇率变动有限。前8个月我国对美双边贸易总值同比增长9.6%，对欧双边贸易总值下降1.9%，QE3可能会强化美热欧冷的外贸局面，中国很难出现巨额贸易顺差和外汇占款投放，未来贸易形势更多地取决於欧债危机演变。在资本流动方面，普遍预计QE3将缓解中国某种程度的资本流出状况；同时，只要坚持地产调控，资产价格也不易发生大幅波动。从历史上看，QE1、QE2在半年期间分别推高了中国进口商品价格指数4个百分点和7.2个百分点。只要大宗商品价格不出现大幅异动，进口制成品和零部件价格调整对PPI的拉动作用将较弱。

其五，食品价格主要为内生性驱动。当前，中国CPI指标体系是在2011年最新调整的，包括八大部分，其中食品的权重为31.79%（下调了2.21个百分点），仍居首位。在这种情况下，中国通胀短期通常表现为食品特别是猪肉价格橇动，即所谓“猪周期”。肉类、蔬菜属於刚性消费品，季节性特征明显，易受天气、疫病等短期供给冲击，而且在小生产模式下“蛛网效应”效应较为显着。前几年，CPI曾经长期盘踞在5%、6%以上，原因主要就在於肉类、蔬菜等食品价格连续上涨，其对CPI拉动贡献占比曾高达七成以上。 虽然，今年美国乾旱可能造成作为猪饲料的玉米减产，但是目前肉类、蔬菜价格都处於2009年以来的相对低点，在无大规模疫病等意外情况下，不太可能重新上演以往情形。

面对QE3，中国的通货膨胀预计呈现复杂化趋势，短期内通胀压力将抬头；只要政策得当，出现长期通胀乃至滞胀的可能性不大。中国应坚持稳之当头，推进货币环境正常化，未来财政政策在治理通胀中应发挥更大作用。（完）

(本文作者为财政部财政科学研究所博士研究生，就职于中国农业银行，联系方式：zhulitao@abchina.com)