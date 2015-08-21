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国际财经 | 2015年 8月 21日 星期五 10:05 BJT

彭博计划在编辑部门裁员约100人--纽约邮报

路透8月20日 - 据美国纽约邮报报导，财经新闻机构彭博计划在编辑部门裁员约100人。

纽约邮报援引知情人士的话称，彭博最早可能在9月初劳工节时宣布裁员。

该报还称，很多被裁岗位为纽约和华盛顿特区的政治和政府新闻记者。

据一名“熟悉内情者”向纽约邮报表示，该公司CEO彭博希望“减少冗员”。

彭博的一位发言人拒绝就此置评。(完)

(编译 汪红英；审校 白云)

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