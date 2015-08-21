彭博计划在编辑部门裁员约100人--纽约邮报

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透8月20日 - 据美国纽约邮报报导，财经新闻机构彭博计划在编辑部门裁员约100人。
纽约邮报援引知情人士的话称，彭博最早可能在9月初劳工节时宣布裁员。
该报还称，很多被裁岗位为纽约和华盛顿特区的政治和政府新闻记者。
据一名“熟悉内情者”向纽约邮报表示，该公司CEO彭博希望“减少冗员”。
彭博的一位发言人拒绝就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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