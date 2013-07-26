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国际财经 | 2013年 7月 26日 星期五 11:35 BJT

彭博取消推出新的财富管理服务产品

路透7月25日 - 彭博(Bloomberg)取消推出新的财富管理服务产品BloombergBlack。

这项每月收费100美元的服务以追踪自己投资组合的个人用户为服务对象，这些个人的投资组合包括共同基金、401K退休计划和大学储蓄计划。

“我们在业务未来前景和目前的资源投资之间做了权衡，发现推出这项服务不符合我们的最大利益，”彭博发言人说道。“我们对这个点子仍然乐观，对未来推出类似业务的可能性持开放态度。”

汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)是彭博的竞争对手之一。

Business Insider是率先报导彭博取消推出BloombergBlack的媒体。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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