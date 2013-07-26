彭博取消推出新的财富管理服务产品

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透7月25日 - 彭博(Bloomberg)取消推出新的财富管理服务产品BloombergBlack。
这项每月收费100美元的服务以追踪自己投资组合的个人用户为服务对象，这些个人的投资组合包括共同基金、401K退休计划和大学储蓄计划。
“我们在业务未来前景和目前的资源投资之间做了权衡，发现推出这项服务不符合我们的最大利益，”彭博发言人说道。“我们对这个点子仍然乐观，对未来推出类似业务的可能性持开放态度。”
汤森路透(TRI.N)(TRI.TO)是彭博的竞争对手之一。
Business Insider是率先报导彭博取消推出BloombergBlack的媒体。(完)
(编译 白云; 审校 王冠中)
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路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。