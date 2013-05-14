彭博总编：允许记者查看敏感客户数据不可宽恕

路透纽约5月13日 - 彭博新闻总编温以乐(Matthew Winkler)周一就允许记者“有限”查看有关客户使用彭博终端机情况的敏感数据道歉，他表示这种做法“不可宽恕”，但强调重要客户数据一直得到良好保护。

欧洲央行表示在“密切联系彭博”，看其是否违反了数据使用方面的保密规定。美联储也在展开调查，一知情人士称，美国财政部也在调查这个问题。

上周有媒体报道彭博允许记者查看一些有关客户的专有信息，包括客户何时查询了哪类信息。彭博做出回应，表示在高盛(GS.N)投诉之后上个月限制了这类信息查询。

温以乐在彭博网站刊登的评论中称，“我们的记者不应该有权限查询任何专有信息。我对他们的行为表示歉意。这个错误是不可宽恕的。”

高盛在发现彭博记者知道他们理应不知道的信息后，向彭博投诉，明确表明那些属于敏感信息，不应被记者看到。

相关报道让使用彭博终端机的华尔街企业、美联储和其他美国政府部门对敏感数据的保密性感到担忧。

温以乐在评论中努力澄清彭博记者到底能看到哪些信息。他称，记者能查看用户的登录历史记录，以及“总体用户功能的高层类型，但无法查看具体的安全信息。”

他表示，这种做法可以追溯至1990年代彭博新闻社成立初期，当时记者使用终端机查询客户希望获得哪类新闻资讯。

彭博为控制事态的努力周一遇到潜在挫折，当天英国金融时报报道，2009至2010年期间，通过彭博终端机发送的数千条私密信息被上传到一个不安全的网站，而且明显是无意中上传的。

金融时报称，这些信息是全球最大的几家银行的交易员与客户之间的交流信息，包含机密的金融价格信息和交易活动。但后来这些信息从那个网站删除了。

金融时报援引彭博发言人的话称，“这是在征得客户同意后才做的事情，电子邮件明确转发给我们的一个专门邮件账户，之后由负责邮箱的人发布，这样我们才能进行内部测试，以改善相关技术。”

路透联系到的彭博发言人拒绝对此进一步置评。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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