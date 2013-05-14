美国企业：欧洲央行称其在与彭博就信息机密性问题进行沟通

中国经济：发改委批复北京新机场南航基地项目，总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透法兰克福5月13日 - 欧洲央行周一称其在与彭博进行沟通。此前财经数据和新闻公司--彭博允许其记者查看终端使用的一些信息。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)和美国财政部等彭博客户在调查是否存在保密信息泄露问题。
“欧洲央行非常重视保护欧央行管理层和员工使用数据产品的机密性，”欧央行一位发言人表示。“我们的专家在与彭博进行密切沟通。”(完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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