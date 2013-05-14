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市场报道 | 2013年 5月 14日 星期二 09:26 BJT

美国企业：欧洲央行称其在与彭博就信息机密性问题进行沟通

路透法兰克福5月13日 - 欧洲央行周一称其在与彭博进行沟通。此前财经数据和新闻公司--彭博允许其记者查看终端使用的一些信息。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)和美国财政部等彭博客户在调查是否存在保密信息泄露问题。

“欧洲央行非常重视保护欧央行管理层和员工使用数据产品的机密性，”欧央行一位发言人表示。“我们的专家在与彭博进行密切沟通。”(完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)
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