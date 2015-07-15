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国际财经 | 2015年 7月 15日 星期三 09:17 BJT

推特证实一篇看似彭博报导的310亿收购新闻为假消息

路透7月14日 - 推特(Twitter Inc)(TWTR.N)与彭博资讯一名发言人周二表示，一则看似彭博的新闻报导，声称推特收到310亿美元开价收购的新闻为假消息。

推特股价因这篇报导大涨，这篇看起来与彭博新闻网站几乎雷同的消息在网路上流传，目前尚无法立即得知出处。

在假消息出现，有一位大户似乎在美东时间上午11:37以分笔购买的方式，买进1.2万口近期买权选择权，推特股价开始上涨。

“如果我是证券交易委员会(SEC)的律师，我会跟这个人连络，询问大举建立短期仓位背后的原因，”纽约自营交易商SMB Capital合伙人Steven Spencer表示。

推特收盘上涨0.9%，报36.72美元，盘中一度跳涨8.5%。

SEC一名发言人拒绝对此表示意见。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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