《热点透视》彭博丑闻使华尔街大行不那么难堪

图为2013年5月13日在纽约证券交易所拍到的一台彭博终端显示的股票信息。 REUTERS/Brendan McDermid

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeffrey Goldfarb;编译 隋芬

路透纽约5月14日 - 不当的利益冲突不仅局限于华尔街。高盛(GS.N)及其同业因为在交易中同时扮演各种角色，经常成为被指责的对象。而这一次，由彭博记者窥视客户私密数据所引发的轩然大波，分散了一部分针对银行人士的批评。

相较于其他金融机构，高盛游走界线的做法更常被放大镜检视。汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)旗下热点透视自2000年以来刊发的文章中，约有100次同时谈及“高盛”和“冲突”。高盛的触角之多，滚石杂志曾形容它为“一只吸血大乌贼”，而高盛所涉的利益冲突，也支持美国证券交易委员会(SEC)就Abacus担保债务凭证(CDO)对它提起的指控；2010年高盛花了5.5亿美元了结这宗诉讼。

但这次，是高盛发现了彭博隐含的利益冲突。据纽约邮报报导，彭博一名记者向高盛一高管打听该行一名合伙人是否已经离开，原因为“偶然注意到该合伙人已经有段时间没登录过彭博终端”。彭博终端上所呈现的各种新闻与资讯，已使它成为金融数据领域中的高盛--对于每天进行数十亿美元交易决策的用户而言，这些数据是不可或缺的。

高盛和彭博都鼓吹雄心勃勃的文化来保持卓越。这或许能解释，为何明显过火的做法却能在内部得到认可。高盛有时承认某些做法伴随利益冲突，同样的，彭博现在也承认犯错，不应让记者能够获得某些客户信息。

此事在交易员和高层管理者之间造成反响，甚至引起了美国财政部和联邦储备理事会(美联储,FED)的注意，它们也担心自身在彭博终端上的活动受到监控。鉴于彭博曾控告美联储，要求提高信息披露的透明度，因此现在关于它自身冲突的问题变得尤其尖锐。

彭博失足，银行或许由此得到博取同理心的罕见机会。但公众的看法不太可能改变。盖洛普去年11月进行的调查显示，24%受访者对银行人士诚信度与道德标准的评分是低或者很低。30%受访者给予媒体记者相同的评分。彭博也在其他方面与银行互动，例如研究以及交易平台，包括在称为BIDS Trading平台上的角色共享。就跟一家复杂的投资银行一样，利益冲突在彭博也不是那么容易避免的。

背景资料：

-彭博新闻总编辑温以乐(Matthew Winkler)周一就允许记者“有限”查看有关客户使用彭博终端机情况的敏感数据道歉，他表示这种做法“不可宽恕”，但强调重要客户数据一直得到良好保护。(完)

(译文审校 沈以文)

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