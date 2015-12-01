前纽约市长彭博担任美国人民币清算工作组组长

路透纽约11月30日 - 美国为推动建立人民币交易和清算中心而设立的工作组周一称，组长将由纽约前市长彭博担任。

国际货币基金组织(IMF)周一同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。中国人民银行表示，此举意味着国际社会对中国在国际经济金融舞台上发挥积极作用有更多期许。人民币进入SDR也得到了美英等国的支持。

该工作组表示，在美国建立人民币计价交易的清算中心，可提高美国公司的竞争力。目前人民币金融交易不能在美国结算，所以这类交易需要海外公司来处理。

“推动在美国建立人民币交易机制，将改善美国企业的竞争力，同时可推动美国金融业和经济发展。我很高兴能领导这个新的工作组，推动这方面的工作，”彭博在声明中称。

工作组还包括前美国证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛，她担任副组长；美国商会会长兼首席执行官托马斯·多诺霍，以及前美国财政部长盖特纳和保尔森。(完)