彭博首次将大宗商品指数中布兰特原油权重提高到WTI之上

路透10月29日 - 彭博周四提高了2016年彭博大宗商品指数中布兰特原油的权重，这是布兰特原油的权重首次高于西德克萨斯中质油的权重，彭博同时还调低了黄金在该指数中的权重。

彭博称，追踪彭博大宗商品指数的投资基金总规模达到650亿美元，而追踪标普高盛商品价格指数.SPGSCI的投资基金总规模为逾2,000亿美元，该指数追踪24种大宗商品。

布兰特原油期货LCOc1的权重从7.16%提高到7.53%，为2012年纳入该指数以来首次超过美国西德克萨斯中质油的权重。西德克萨斯中质油的权重从7.84%降至7.47%。

在2016年彭博大宗商品指数中，布兰特原油期货权重的提高幅度最大，下调幅度最大的是黄金权重，从11.90%下调至11.38%。但黄金依然是该指数中权重最高的商品。(完)