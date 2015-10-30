彭博首次将大宗商品指数中布兰特原油权重提高到WTI之上

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月29日 - 彭博周四提高了2016年彭博大宗商品指数中布兰特原油的权重，这是布兰特原油的权重首次高于西德克萨斯中质油的权重，彭博同时还调低了黄金在该指数中的权重。
彭博称，追踪彭博大宗商品指数的投资基金总规模达到650亿美元，而追踪标普高盛商品价格指数.SPGSCI的投资基金总规模为逾2,000亿美元，该指数追踪24种大宗商品。
布兰特原油期货LCOc1的权重从7.16%提高到7.53%，为2012年纳入该指数以来首次超过美国西德克萨斯中质油的权重。西德克萨斯中质油的权重从7.84%降至7.47%。
在2016年彭博大宗商品指数中，布兰特原油期货权重的提高幅度最大，下调幅度最大的是黄金权重，从11.90%下调至11.38%。但黄金依然是该指数中权重最高的商品。(完)
(编译 孙国玉；审校 王颖)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。