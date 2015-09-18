必和必拓称短期煤价料持续疲弱 但未来煤炭仍为能源要角

路透墨尔本9月18日 - 矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)煤业务主管周五表示，预估短期内煤价料保持疲弱，但认为未来数十年煤炭仍将在全球能源领域中扮演要角，即便世界各国推行减少碳排放。

必和必拓煤业务总裁Mike Henry敦促化石燃料企业更加积极地提供对抗气候变化的解决方案，并与“禁煤”行动人士抗衡；他认为这些人相当擅长左右舆论风向。

由于供应过剩，煤价已下跌至逾六年低点，令煤矿生产商面临亏损。

较长期而言，鉴于气候变化政策，必和必拓预期能源用煤的需求至2030年将大致趋于疲弱，不过煤炭仍将是能源领域的重要组成部分，尤其在亚洲，即使可再生能源成本下降。(完)

(编译 陈宗琦；审校 许娜)

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