保监会发文完善历史存量保单投资蓝筹股认可标准

路透北京6月30日 - 为化解历史存量高利率保单的利差损风险，完善保险公司运用历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的认可标准，中国保监会近日下发通知，明确该类保单资金投资蓝筹股需满足设立专门账户、封闭运作，并单独管理等条件，才可按相关标准进行认可。

上述通知只针对中国人寿保险（集团）公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司(601336.SS)(1336.HK)、泰康人寿保险股份有限公司五家保险公司。

另据证券时报周一报导，本次可释放的历史存量高利率保单资金规模估计约4,000亿元人民币。

刊登在保监会网站的通知并显示，保险公司偿付能力报告编报规则--问题解答第23号适用条件还包括：保险公司历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的目的是长期持有，而非短期交易。保险公司管理层应当明确投资各蓝筹股的目的，并形成书面记录。

不符合上述条件的蓝筹股投资，应当按照《保险公司偿付能力报告编报规则第2号：投资资产》有关规定确定认可价值。

历史存量高利率保单是指寿险公司1999年6月10日之前签发的定价利率高于2.5%的保单。蓝筹股是指在中国主板市场发行，个股市值高于200亿元人民币、现金红利支付率不低于10%或股息率高于3%的股票。

中国保监会今年年初宣布，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。此举将有利于探索保险资金长期配置的渠道，并促进资本市场的稳定。[nL3S0KI142]

欲浏览更多信息，请点选中国保监会网站：here

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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