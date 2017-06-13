焦点：蓝筹股频创新高重塑A股价值投资理念 中小盘股弱势或将持续

2016年6月24日，中国北京，一名投资者在券商营业部看电子屏上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee

作者 张晓翀

路透北京6月13日 - 今年以来，中国股市以贵州茅台(600519.SS)、中国平安(601318.SS)为代表的漂亮50等蓝筹股一路高歌猛进频创新高，而缺乏业绩配合的中小盘股以及过度炒作的次新股则出现明显下跌，在监管层的不断引导下，绩优股主导的结构性行情正逐渐重塑市场价值投资理念，预计这一趋势短期内仍将持续。

分析师表示，今年以来个股走势分化极为严重，市场正通过自身的价格调节不断强化并扩散着监管层所倡导的价值投资理念。短期内市场风格很难出现明显转变，中小盘股及次新股的弱势行情或将持续。

“大盘一涨就是这些好股票在涨，一跌好股票不跌，其他股票跌得稀里哗啦，这样的话价值投资的理念就会不断的强化，大家的观念就一点一点的扭过来了。”新时代证券研究总监孙卫党称。

他们指出，在目前震荡市中，场内一批有投资价值的蓝筹股票走势十分稳健，部分个股近期还屡创历史新高，赚钱效应和羊群效应令资金不断从绩差股中流出，转入节节走强的绩优蓝筹股。

据统计，当前行情中个股表现分化非常明显。今年至今约八成个股下跌，平均跌幅已超去年，三成个股在创新低。但受权重股对指数的影响，沪综指跌幅却远小于去年，同时约有5%的股票不断创新高。

截至周一收盘，A股已有逾10只绩优蓝筹股创历史新高，既有以贵州茅台、五粮液(000858.SZ)为代表的白酒股，也有以美的集团(000333.SZ)、格力电器(000651.SZ)以代表的制造业龙头股，还有以上汽集团(600104.SS)、广汽集团(601238.SS)为代表的汽车股。

市场人士指出，当前市场高资产回报匮乏，有价值投资的股票数量不多，资金转而追求相对稳定的回报，而蓝筹板块业绩增长稳定，不确定性较少，也是目前监管层鼓励上市公司分红的主要受益对象。

中国证监会主席刘士余此前曾表示，上市公司应重视现金分红，对于一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”，证监会已经在高度关注这个问题，不能放任不管，会有相应的硬措施。

良好的市场预期加深了市场对具有价值投资股票的认同度，资金不断的从绩差股流出转入绩优股，而这一趋势又加剧了板块间走势的明显分化，目前市场已经开始形成良性循环和扩散效应。

多位分析师表示，上述趋势短期内难以扭转，目前仍应保持对后市的乐观判断，价值投资对确定性要求很高，而价值领域的龙头公司业绩确定性强，配置价值凸显，应延续价值领域龙头的配置思路。

华泰证券策略团队研报就认为，一线龙头领涨效应将逐步向其他一线细分领域渗透。国盛证券分析师刘旻亦预计，随着部分蓝筹股和成长股的价值逐步显现，增量资金入市的数量也会缓慢增长。

**绩优股抱团取暖**

在今年监管趋严和流动性偏紧的环境下，投资者对整体经济形势和上市公司业绩更为敏感，而市场里有价值的股票占比相对较低，因此资金抱团绩优蓝筹股取暖实为无奈也是当下最优的选择。

分析人士指出，目前来看，监管层对并购重组和新股发行的态度并未发生明显转变，而这将拉低中小盘股的估值水平，因此短期内市场风格再度从目前的龙头蓝筹价值股切换到中小盘股的可能性不大。

“整个市场不断引导价值投资的导向，也是管理层愿意看到的局面。”孙卫党说。

他并认为，市场现在缺乏有价值的可投资品种，此类股票大概占比10%-20%，如果资金都追求稳定的回报，则必将竞相购进有投资价值的股票， 感觉是大家都在抱团取暖。

对此刘旻也表示，整体来看，蓝筹股仍然是市场风口，中小盘股仍然较为瘦弱，这种市场风格在短期内难以发生根本性转换。

分析人士并称，当前维持股价稳定的核心因素仍在于业绩预期的持续兑现。而临近中报披露期，从已披露的中报业绩预告来看，上市公司整体盈利能力仍在持续改善，绩优股有望继续成为市场的焦点。

**中小盘股难有作为**

多位分析师表示，在今年市场趋稳的主基调下，基于资金偏好的市场惯性、估值水平偏高、资金压力、业绩增速不达预期等多重因素影响，短期市场风格难有转变，中小盘股的弱势或将持续。

从目前证监会核发IPO批文的速度来看，监管层对IPO政策的方向没有变化。新股发行速度不减，扩容令中小盘股稀缺性降低，中小盘股估值水平仍有下调压力。 “现在大的方向还是价值导向和稳健投资逻辑，短期小盘股整体不好翻身。”首创证券分析师邵帅表示。

与绩优蓝筹股相反，今年已有逾50只中小盘股创出年内新低，其中坚朗五金(002791.SZ)更是创出历史新低。

分析人士指出，当前市场以存量资金博弈为主，增量资金多抱持观望态度。由于蓝筹板块多是资金进行防御的良好品种，使得中小盘股明显缺乏资金的关照。

“目前中小盘股的估值水平与主板比较仍相对偏高，短期内市场风格切换到中小盘股的可能性不大，应坚持价值投资理念，优质公司行情具有可持续性。”国信证券策略团队在其研报中指出。（完）