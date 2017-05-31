韩国总统府称国防部刻意不提额外部署四个萨德发射器

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透首尔5月31日 - 韩国总统办公室周三表示，韩国国防部在给总统文在寅的报告中刻意不提已经为美国萨德反导弹系统多部署了四个发射器一事。
总统办公室发言人Yoon Young-cha周二表示，文在寅已经命令对国防部开展调查，称发射器在没有向新政府或公众报告的情况下就被引进“太让人震惊”。
Yoon在记者会上表示，国防部在上周的报告中刻意不提及萨德系统电池细节，而上周新政府正在准备下月文在寅与美国总统特朗普的峰会。
“总统府已经确认国防部在报告中故意不提另有四个萨德发射器被引进一事，”Yoon表示。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。