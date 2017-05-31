韩国总统府称国防部刻意不提额外部署四个萨德发射器

路透首尔5月31日 - 韩国总统办公室周三表示，韩国国防部在给总统文在寅的报告中刻意不提已经为美国萨德反导弹系统多部署了四个发射器一事。

总统办公室发言人Yoon Young-cha周二表示，文在寅已经命令对国防部开展调查，称发射器在没有向新政府或公众报告的情况下就被引进“太让人震惊”。

Yoon在记者会上表示，国防部在上周的报告中刻意不提及萨德系统电池细节，而上周新政府正在准备下月文在寅与美国总统特朗普的峰会。

“总统府已经确认国防部在报告中故意不提另有四个萨德发射器被引进一事，”Yoon表示。(完)