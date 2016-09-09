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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 09:36 BJT

韩国将召开国家安全委员会议--青瓦台

路透首尔9月9日 - 韩国青瓦台将于周五0200GMT时召开国家安全委员会议，之前侦测到朝鲜已知核试验地点附近发生地震，韩国称这可能是一次核试验造成的。

青瓦台官员在电话中表示，韩国总理将主持此次会议。

在美国地质调查局侦测到朝鲜发生5.3级地震之后，韩国军方随即召集了一个危机管理小组。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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