贝恩资本等牵头财团将以69亿美元私有化BMC

路透5月6日 - 企业软件生产商BMC Software IncBMC.O表示，贝恩资本和Golden Gate Capital牵头的财团以约69亿美元将其私有化。BMC Software成长乏力一直是其最大股东的烦恼缘由。

BMC大股东Elliott Management认为，BMC管理层忽视了拓展进入快速成长的云计算市场的重大机会。Elliott Management持有BMC的9.6%股权，一年多来一直在推动出售BMC。

“私有化对他们比较有利，因为这将让他们可以做出必要的改变，而作为一家上市公司要做出这样的改变并不容易，”Lazard Capital Markets分析师Joel Fishbein表示。

这一交易是今年迄今最大一笔“纯粹的”杠杆收购交易。

上述财团提出的收购报价为每股46.25美元，较BMC上周五收盘价45.42美元溢价不到2%。

BMC周一在美股Nasdaq市场收盘持平于45.42美元，盘中一度上涨0.29美元，报45.71美元。

这一私募股权投资财团还包括新加坡主权财富基金旗下的GIC SpecialInvestments Pte Ltd，以及专注于软件和网络业务的纽约投资企业Insight Venture Partners。

基于销售协议，BMC可以在30天内寻找替代收购提议，但分析师称，该公司不太可能获得更高的收购要约。

BMC表示，该交易料将在今年稍后结案。瑞信、RBC Capital Markets和巴克莱已同意为交易提供债务融资服务。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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