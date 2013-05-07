企业并购：贝恩资本等牵头的财团将以69亿美元将BMC私有化

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透5月6日 - 企业软件生产商BMC Software Inc 表示，贝恩资本和Golden Gate Capital牵头的财团以约69亿美元将其私有化。BMC Software成长乏力一直是其最大股东的烦恼缘由。
BMC大股东Elliott Management认为，BMC管理层忽视了拓展进入快速成长的云计算市场的重大机会。Elliott Management持有BMC的9.6%股权，一年多来一直在推动出售BMC。
“私有化对他们比较有利，因为这将让他们可以做出必要的改变，而作为一家上市公司要做出这样的改变并不容易，”Lazard Capital Markets分析师Joel Fishbein表示。
这一交易是今年迄今最大一笔“纯粹的”杠杆收购交易。
上述财团提出的收购报价为每股46.25美元，较BMC上周五收盘价45.42美元溢价不到2%。
BMC周一在美股Nasdaq市场收盘持平于45.42美元，盘中一度上涨0.29美元，报45.71美元。
这一私募股权投资财团还包括新加坡主权财富基金旗下的GIC Special Investments Pte Ltd，以及专注于软件和网络业务的纽约投资企业Insight Venture Partners。
基于销售协议，BMC可以在30天内寻找替代收购提议，但分析师称，该公司不太可能获得更高的收购要约。
BMC表示，该交易料将在今年稍后结案。瑞信、RBC Capital Markets和巴克莱已同意为交易提供债务融资服务。(完)
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路透北京3月29日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *遂宁天泰实业 10 7 3/27簿记建档 5.98% 上限6.00% AA 1.42 第3-7年末还20%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *淄博市博山区 8 7 3/28簿记建档 5.63% 上限6.30% AA 3.03 第3-7年末还20%本金 公有资产经营
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *达州投资公司 6 10 4/6簿记建档 -- AA 4/7-4/11 国开证券 (第3-10年末偿还10%-15%本金并支付利息/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *慈溪市国有资产 9.5 7 4/6簿记建档 -- A