宝马预计2013年税前获利将与去年大致持平

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透慕尼黑3月19日 - 德国宝马(BMWG.DE)预计2013年税前利润将基本持平，集团汽车销量料可录得单位数的百分比增长。
“由于新技术带来的高支出，加之生产网络的投资，我们预计今年集团税前获利将和2012年相近，”执行长Norbert Reithofer表示。
2012年，宝马公布税前获利为78.2亿欧元（101.3亿美元）。
该公司亦表示，预计2013年核心汽车业务的自由现金流将从2012年的38.1亿欧元降至30亿欧元以下。未计利息与税项之利润率(EBIT)将从10.9%下降到8-10%。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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