宝马计划使2017年获利小增 拟将全电动汽车整合至核心品牌

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透慕尼黑3月21日 - 宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)今年志在通过加速高盈利运动型多功能车(SUV)的生产，实现创纪录的销量、营收及获利规模，来帮助资助全电动汽车生产系统调整。
“全电动传动系统将整合至我们的核心品牌，”宝马执行长Harald Krueger在周二的一次新闻发布会上表示。
宝马的电动车直到目前一直由一个单独的低产量生产线打造。
Krueger称，该公司计划今年推动销量、营收及集团税前利润略加增长，汽车部门的销售收益率在8-10%左右。
本月稍早，宝马公布2016年财报初值，息税前利润(EBIT)下降2.2%至93.9亿欧元(99亿美元)，营收增至创纪录的941.6亿欧元。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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