宝马称高田将为其提供的气体发生器生产转往德国

路透底特律11月19日 - 德国宝马汽车在上报美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件中称，高田公司计划将为该公司提供的安全气囊气体发生器生产从墨西哥转至德国。NHTSA一直在调查墨西哥工厂的生产质量问题。

丰田汽车(7203.T)等多家采用高田气体发生器的汽车厂家警告称，改变供应商的做法并不可行，因为那样将无法满足更换零部件的需要。高田气体发生器受压过大时可能发生爆裂，喷出金属碎片。

NHTSA通过网络公布的宝马公司文件称，支持高田公司将气体发生器生产从墨西哥的蒙克洛瓦转到德国弗莱堡的另一家高田工厂。高田气体发生器与至少五宗死亡有关，NHTSA正在调查此事。

宝马未回应寻求置评的电子邮件。

高田公司发言人Alby Berman表示，只有宝马汽车的气体发生器转移到德国生产，墨西哥工厂仍在安装两条新生产线，以提高产能。

高田公司、本田汽车(7267.T)、克莱斯勒(FCHA.MI)以及NHTSA的官员定于周四在美国参议院一委员会参加听证。

NHTSA周二表示，已通知高田和五家汽车厂商，要求扩大美国市场的问题气囊召回范围。

宝马汽车表示，用于替换高田气囊气体发生器的额外产能应会在12月中之前就位。

包括丰田汽车和福特汽车(F.N)的一些车厂称，他们已经与高田的竞争对手谈过购买零部件替换高田气体发生器的事宜。本田汽车也称，正在考虑替代供应商。

不过丰田透露道，其他供应商表示，安排用于替换的气体发生器的生产至少需要一年时间；宝马汽车则表示，替换工作需要花费两年时间，会分散对目前召回工作的注意力。

丰田还表示，正在评估是否在被召回车辆中采用其他厂商生产的气体发生器，但补充称这需要重新设计气囊模块。

日产汽车认为这种方式“不可行”，并称最佳选项仍是增产。

马自达汽车(7261.T)和通用汽车(GM.N)表示，很难迅速修改设计或更换气体发生器供应商。这一部件是根据每种车型量身制造的。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 张荻/杜明霞)

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