宝马宣布将涉及高田问题气囊的汽车召回行动扩大至全美

日本央行维持政策不变 对经济看法更为乐观（更新版）
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。
路透底特律12月22日 - 宝马汽车(BMWG.DE)周一宣布，将针对部分车型的地区性召回扩大至全美，涉及召回的汽车都配有高田公司(7312.T)生产的司机侧气囊气体发生器。此前其他四家汽车公司也都采取了类似的召回措施。
美国国家公路交通安全管理局(The National Highway Traffic Safety Administration/NHTSA)敦促汽车商将召回范围从部分潮湿的地区进一步扩大，它们都逐步照办。
高田称，持续接触高湿度的环境，可能破坏气体发生器中的推进剂，导致气囊膨胀时向车内乘客射出金属碎片。
宝马汽车对NHTSA表示，将在美国替换2004-2006年期间宝马3系列大约14万辆汽车的司机侧前气囊。
最初司机侧气囊的问题只出现在湿度较高的地区，因此NHTSA限定了召回范围。但随着佛罗里达和波多黎各等潮湿地区以外地区也出现这类问题，NHTSA要求这五家汽车商扩大召回范围。
宝马汽车称，该公司没有汽车存在气囊安装不当的问题。
司机侧气囊气体发生器问题至少与五起死亡事故相关。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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