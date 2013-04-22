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中国财经 | 2013年 4月 22日 星期一 12:56 BJT

宝马预计今年在华销售增速将正常化

路透上海4月20日 - 德国宝马(BMWG.DE)公司高层周六表示，该公司今年计划在中国市场实现“较高的个位数”销售增长。

“我预计(宝马2012年在中国集团销售增速约为40%)那样的速度不会持续，”宝马销售主管Ian Robertson在上海车展对记者表示。

“(中国)市场在一定程度上达到成熟。我们预计未来几年增长速度将正常化，”他称。(完)

(编译 石冠兰 审校 戴素萍)

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