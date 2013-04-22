宝马预计今年在华销售增速将正常化

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透上海4月20日 - 德国宝马(BMWG.DE)公司高层周六表示，该公司今年计划在中国市场实现“较高的个位数”销售增长。
“我预计(宝马2012年在中国集团销售增速约为40%)那样的速度不会持续，”宝马销售主管Ian Robertson在上海车展对记者表示。
“(中国)市场在一定程度上达到成熟。我们预计未来几年增长速度将正常化，”他称。(完)
(编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。