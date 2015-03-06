宝马称与苹果沟通不涉及汽车开发或生产

欧盟执委会上修欧元区今年经济增长预测 预期失业率下滑
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。
路透法兰克福3月5日 - 德国汽车制造商宝马汽车(BMWG.DE)周四称，与科技巨头苹果(AAPL.O)的沟通并不涉及汽车开发或生产。
德国专业汽车杂志《车评--汽车博览》（Auto Motor und Sport）3月4日版称，宝马与苹果正磋商合作开发汽车的可能性。该杂志援引一名“宝马高级管理人员”称，苹果对宝马的碳纤维电动汽车印象深刻。
宝马发言人称：“我们经常与IT和通信业的企业商谈，这些企业包括苹果。我们探讨汽车联网等话题，但未讨论汽车开发与生产。”
苹果一名发言人称，苹果不对传闻或揣测置评。
《车评--汽车博览》称苹果汽车可能在苹果商店销售，服务支持则由宝马经销商提供。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔5月11日 - 周四公布的数据显示，欧盟执委会上修今年欧元区经济成长率预测，并预测失业率将下滑，这是欧元区经济复苏增强的最新讯号。
路透东京5月11日 - 日本Panasonic 周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他还款额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的过境费来支应绰绰有余。