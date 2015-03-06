宝马称与苹果沟通不涉及汽车开发或生产

路透法兰克福3月5日 - 德国汽车制造商宝马汽车(BMWG.DE)周四称，与科技巨头苹果(AAPL.O)的沟通并不涉及汽车开发或生产。

德国专业汽车杂志《车评--汽车博览》（Auto Motor und Sport）3月4日版称，宝马与苹果正磋商合作开发汽车的可能性。该杂志援引一名“宝马高级管理人员”称，苹果对宝马的碳纤维电动汽车印象深刻。

宝马发言人称：“我们经常与IT和通信业的企业商谈，这些企业包括苹果。我们探讨汽车联网等话题，但未讨论汽车开发与生产。”

苹果一名发言人称，苹果不对传闻或揣测置评。

《车评--汽车博览》称苹果汽车可能在苹果商店销售，服务支持则由宝马经销商提供。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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