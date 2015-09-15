宝马新CEO对与科技企业合作持开放态度--媒体

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福9月14日 - 据德国报纸《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung），宝马(BMWG.DE)新CEO哈拉尔德·克鲁格（Harald Krueger）对与苹果(AAPL.O)等软件和计算机企业加强合作伙伴关系持开放态度。
宝马已认识到打造下一代汽车无法离开电信和软件专家的更多参与，而苹果一直在研究如何制造无人驾驶电动汽车。宝马新CEO克鲁格正在微调公司策略。
两名消息人士向路透表示，苹果CEO库克去年曾到访宝马总部，苹果多位高管访问了宝马位于莱比锡城的工厂以学习宝马如何制造i3电动汽车。
苹果与宝马的对话因宝马领导层变动受到影响。克鲁格在就任CEO后不久接受采访时称，他也支持探索与科技企业合作的想法。
“从根本上说，双方均需从合作中获益，否则合作无法持续。且双方均需遵守相同原则，譬如在数据安全方面，”周一的《南德意志报》援引克鲁格称。
被问及宝马是否曾探索与苹果共同制造汽车，以及他是否仍将苹果视为潜在伙伴时，克鲁格称：“让我笼统地回答好了。宝马集团与苹果有非常相似的地方。两家都是拥有强大品牌的企业。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。