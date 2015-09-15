宝马新CEO对与科技企业合作持开放态度--媒体

路透法兰克福9月14日 - 据德国报纸《南德意志报》（Sueddeutsche Zeitung），宝马(BMWG.DE)新CEO哈拉尔德·克鲁格（Harald Krueger）对与苹果(AAPL.O)等软件和计算机企业加强合作伙伴关系持开放态度。

宝马已认识到打造下一代汽车无法离开电信和软件专家的更多参与，而苹果一直在研究如何制造无人驾驶电动汽车。宝马新CEO克鲁格正在微调公司策略。

两名消息人士向路透表示，苹果CEO库克去年曾到访宝马总部，苹果多位高管访问了宝马位于莱比锡城的工厂以学习宝马如何制造i3电动汽车。

苹果与宝马的对话因宝马领导层变动受到影响。克鲁格在就任CEO后不久接受采访时称，他也支持探索与科技企业合作的想法。

“从根本上说，双方均需从合作中获益，否则合作无法持续。且双方均需遵守相同原则，譬如在数据安全方面，”周一的《南德意志报》援引克鲁格称。

被问及宝马是否曾探索与苹果共同制造汽车，以及他是否仍将苹果视为潜在伙伴时，克鲁格称：“让我笼统地回答好了。宝马集团与苹果有非常相似的地方。两家都是拥有强大品牌的企业。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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