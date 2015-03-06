宝马称与苹果沟通未涉及汽车开发或生产

德国汽车制造商宝马汽车称，与科技巨头苹果的沟通并未涉及汽车开发或生产。德国专业汽车杂志《车评--汽车博览》之前称，宝马与苹果正磋商合作开发汽车的可能性。该杂志援引一名“宝马高级管理人员”称，苹果对宝马的碳纤维电动汽车印象深刻。该杂志称苹果汽车可能在苹果商店销售，服务支持则由宝马经销商提供。路透