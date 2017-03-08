宝马称大规模行业投资可能刺激并购整合交易

路透日内瓦3月7日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)执行长Harald Krueger表示，在PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)从通用汽车(GM.N)手中收购欧宝(Opel)之后，下一代动力传动系统和数字业务模式所需的大笔投资，或将刺激行业的进一步整合。

“关于所需投资，以及是否每个公司都有相关资源...仍有待观察，”Krueger在日内瓦车展上向记者表示。

“对各方来说挑战都很大，重点是电动车、数字化和自动驾驶，”他说。

“我们的体量够大，可以自己解决未来的投资需要，”Krueger说，并称较小的公司可能需要找到新的合作伙伴，这可能会导致有更多交易。

但他说，收购与合并都难以取得成功。

“成功合作的支柱是为双方公司真正创造双赢的局面。这需要一个合理的时间。如果一方可在两年后从交易中获利，而另一方要等八年，这是不行的。”(完)