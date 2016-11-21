宝马和百度停止自动驾驶汽车项目合作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透广州/乌镇11月18日 - 德国宝马汽车(BIDU.O)和中国百度(BIDU.O)的高管周五表示，他们将终止在自动驾驶汽车项目上的合作。百度在寻找新的全球研究合作伙伴。
百度自动驾驶事业部负责人王劲告诉路透，该公司在美国的测试使用的是福特(F.N)的林肯汽车，他拒绝透露详情。
“我不排除任何合作伙伴，实际上已经与很多家在进行磋商，”他在中国乌镇举行的第三届世界互联网大会间隙表示。
宝马汽车中国首席执行官(CEO)Olaf Kastner在广州汽车展上对路透表示，由于对如何推进研究存在不同看法，两家公司决定终止合作。双方的合作涉及在美国和中国进行测试。
“我们现在发现两家公司的开发步调和理念有点不一样，”Kastner称，他没有说明具体分歧是什么。
Kastner说，双方在共同研发了自动超车技术之后决定停止合作；自动超车被视为自动驾驶技术的里程碑。
Kastner说，宝马汽车计划扩大在中国的自动驾驶研发团队。
他说，两家公司将继续在高精度地图方面进行合作，这对于自动驾驶汽车的导航至关重要。
百度的目标是到2018年将自动驾驶汽车小规模商业化，到2021年在市场进行更大范围推广。宝马汽车也具有相似目标，计划到2021年开发出高度自动化或完全自动驾驶的汽车。(完)
(编译 李春喜 审校 王颖)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。