宝马和百度停止自动驾驶汽车项目合作

路透广州/乌镇11月18日 - 德国宝马汽车(BIDU.O)和中国百度(BIDU.O)的高管周五表示，他们将终止在自动驾驶汽车项目上的合作。百度在寻找新的全球研究合作伙伴。

百度自动驾驶事业部负责人王劲告诉路透，该公司在美国的测试使用的是福特(F.N)的林肯汽车，他拒绝透露详情。

“我不排除任何合作伙伴，实际上已经与很多家在进行磋商，”他在中国乌镇举行的第三届世界互联网大会间隙表示。

宝马汽车中国首席执行官(CEO)Olaf Kastner在广州汽车展上对路透表示，由于对如何推进研究存在不同看法，两家公司决定终止合作。双方的合作涉及在美国和中国进行测试。

“我们现在发现两家公司的开发步调和理念有点不一样，”Kastner称，他没有说明具体分歧是什么。

Kastner说，双方在共同研发了自动超车技术之后决定停止合作；自动超车被视为自动驾驶技术的里程碑。

Kastner说，宝马汽车计划扩大在中国的自动驾驶研发团队。

他说，两家公司将继续在高精度地图方面进行合作，这对于自动驾驶汽车的导航至关重要。

百度的目标是到2018年将自动驾驶汽车小规模商业化，到2021年在市场进行更大范围推广。宝马汽车也具有相似目标，计划到2021年开发出高度自动化或完全自动驾驶的汽车。(完)