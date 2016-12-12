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中国财经 | 2016年 12月 12日 星期一 16:21 BJT

宝马11月销量增5.9% 全球最大豪车厂商头衔料被奔驰取代

路透法兰克福12月12日 - 周一公布的11月汽车销售数据显示，戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰(Mercedes-Benz)料将取代竞争对手宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)，坐上全球最大豪车生产商头把交椅。

宝马汽车11月销量增长5.9%至177,740辆，今年1-11月销量共计1,824,490辆。相比较而言，奔驰乘用车销量增长12.7%至182,602辆，1-11月销量共计1,893,619辆。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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