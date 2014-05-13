宝马创下最佳4月表现 集团年销售可望超200万辆

路透法兰克福5月13日 -德国宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)表示，4月共售出162,093辆BMW、MINI及劳斯莱斯(Rolls-Royce)品牌汽车，较上年同期增加4.3%，这要归功于BMW新款2系和4系车型的畅销。

公司称BMW品牌汽车创下有史以来最佳4月表现，总计售出140,840辆汽车，较上年同期增加7.8%。

“宝马集团在4月取得创纪录的销售佳绩，令公司有望实现将2014年打造成最佳销售年的目标，计划今年售出逾200万辆汽车。”宝马董事会中负责销售和营销的董事Ian Robertson在周二发表声明说道。（完）

(编译 高琦 审校 张明君)

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