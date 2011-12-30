（新闻稿）宝马为《财经》年会提供贵宾用车 BMW 7系服务美国前总统卡特

（本文由路透广告合作夥伴提供，路透对其内容不负责任。）

在12月14日至15日召开的《财经》年会期间，宝马作为首席赞助商和指定贵宾用车，为大会提供了由20辆全新BMW 7系和5系组成的贵宾车队，承担了与会的重要来宾及高层官员的接送重任。本次会议还为特别来宾美国前总统吉米‧卡特提供了代表宝马豪华、动感、高效的BMW高效混合动力7系作为专享座驾 。

宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁许智俊对此表示："作为最具影响力的豪华汽车品牌，宝马再次在高端商务政要会议中完成了出色的接待任务，彰显了宝马的商务座驾气质，与品牌力强大的《财经》年会可谓相得益彰。在‘十二五'开局之年，宝马紧随中国社会的发展脉动，在中国的本地化战略正不断深入。非常荣幸能参与到如此有影响力的盛会，与各界领袖们交流在中国的发展与突破等话题。未来宝马将继续努力在中国走可持续发展的道路，为中国社会经济发展做出积极贡献。"

同时，宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁许智俊、华晨宝马汽车有限公司营销高级副总裁戴雷博士共同出席了年会关於能源安全与能源政策的议题讨论，并同其他重要嘉宾一道与吉米‧卡特先生共进晚餐。宝马公司的两位高层在关於中国重新构建能源产业以及中国绿色能源政策等重大话题发表了意见。

在探索可持续个体机动性方面，宝马集团是全球汽车工业的先驱和领导者。在BMW高效动力策略（EfficientDynamics）框架下，宝马集团已经发展到了第二个阶段（中期），即"着力研发电动车和混合动力汽车"，并且已经取得了许多进展。宝马集团坚信中国将在未来新能源车投入商业化领域发挥重要的作用。宝马将为中国新能源车的发展贡献力量。

为本次会议提供服务的BMW 7系是宝马品牌的旗舰产品，而全新BMW高效混合动力7系更以不可争议的事实证明：豪华与效率可以兼得。它在效率方面为同级别豪华汽车树立了新的基准。由於采用了独特的设计理念，BMW高效混合动力7系实现了汽油发动机和电动马达的协同工作，为享受BMW品牌典型的纯粹驾驶乐趣和7系的雍容华贵提供了一种创新的形式。

近年来，宝马汽车卓越的产品内涵和锐意进取的品牌精神赢得越来越多的机构客户的肯定和青睐，向多家国际酒店、公司、机构交付贵宾用车和车队用车。2010年11月，宝马中国与中国奥委会签约，成为後者未来6年内的汽车合作夥伴。上海世博会期间，宝马为上海警方提供了22辆BMW 5系作为世博会安保用车。2011年6月，宝马与中国国际航空公司达成战略合作协议，全新BMW 5系长轴距轿车将为国航的高端旅客提供接送服务。民生银行集团采购项目亦选择了新BMW5系为银行家们服务。

《财经》历届年会都会吸引大量政经高级官员、国际组织要员、企业领袖以及中外知名经济学家的积极参与，本届年会更是精彩纷呈，为期两天的会议以预测与战略——中国改革战略新突破为主题，由主旨演讲、年度对话、特别演讲和煮酒夜话等几个环节组成，对中国应对全球经济动荡、公共财政与税制改革、国际货币体系变局与中国外汇储备管理改革、金融管制放宽与民营金融发展等议题展开了深入讨论。出席会议的中外嘉宾精英政要云集，不仅包括美国前总统吉米‧卡特、诺贝尔经济学奖得主迈克尔‧斯宾塞和罗纳德‧科斯 、美国驻华大使骆家辉，还包括众多知名企业届领袖。会议规格之高、影响力之大超过以往。