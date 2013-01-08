版本:
中国
中国财经 | 2013年 1月 8日 星期二 18:41 BJT

宝马12月在华汽车销量增加73%

路透柏林1月8日 - 德国豪华汽车制造商宝马(BMWG.DE)周二表示，该公司12月在华汽车整体销量增加73%，达到30,470辆。

宝马女发言人Linda Croissant对路透表示，宝马汽车的销量增加72%至28,184辆，而旗下MINI品牌的销量则飙升96%,达到2,286辆。

宝马全年在华整体汽车销量增加40%至326,444辆。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐