宝马在华大规模召回 涉及多款车型

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
* 中国要求检查六缸发动机
* 汽油发动机有可能存在缺陷导致漏油
* 召回涉及车辆包括1系、3系、5系和6系汽车，以及X1、X3、X5、X6和Z4汽车
路透法兰克福4月2日 -宝马(BMWG.DE)称，其将在中国总计召回23.2万进口和国产宝马汽车，检查螺丝可能存在的缺陷，并称将决定是否有必要在其他市场继续召回。
宝马发言人称，公司将检查六缸汽油发动机汽车某个部件的螺丝是否容易断裂，并可能导致漏油。
这位发言人称，中国国家质检总局周三通知宝马有必要召回这些车辆，并补充称6月将开始检验这些召回汽车。
该发言人表示，将检查的车辆中，约有9.3万辆是在中国与华晨中国汽车控股(1114.HK)合资公司联合生产的3系和5系汽车。
“我们在审查其他市场的情况，”这位发言人说，并补充称宝马1系、3系、5系和6系汽车以及X1、X3、X5、X6和Z4都将进行缺陷检查。
发言人说，有可能存在缺陷的发动机是在2009年6月至2013年6月生产。
公司将检查发动机可变气门正时机构(VANOS)外壳上的螺丝是否会断裂。如果一个螺丝断裂，可能漏油，而且警示灯将警告车主到修理厂修理，以防发动机损坏。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
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