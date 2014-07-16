宝马汽车中国工厂产能未来两年将提升至40万辆--CFO

路透柏林7月16日 - 德国豪华汽车生产商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)财务总监(CFO)Friedrich Eichiner周三表示，公司计划未来两年将在中国两家工厂的产能提升至40万辆。

Eichiner在为北京讲话准备的发言稿中称，宝马汽车在中国生产的车型将从三款增加至六款。

“我们正在致力于满足中国客户的需求和期望，”Eichiner说。

据宝马汽车称，位于中国大东和铁西的两家工厂目前产能约为30万辆。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

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