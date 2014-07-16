宝马汽车中国工厂产能未来两年将提升至40万辆--CFO

滴滴出行将融资60亿美元 估值500亿超过小米--消息（更新版）
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。
路透柏林7月16日 - 德国豪华汽车生产商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)财务总监(CFO)Friedrich Eichiner周三表示，公司计划未来两年将在中国两家工厂的产能提升至40万辆。
Eichiner在为北京讲话准备的发言稿中称，宝马汽车在中国生产的车型将从三款增加至六款。
“我们正在致力于满足中国客户的需求和期望，”Eichiner说。
据宝马汽车称，位于中国大东和铁西的两家工厂目前产能约为30万辆。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
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路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
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