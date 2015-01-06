宝马在华经销商称宝马同意支付51亿元补贴

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海/法兰克福1月5日（记者 沈一鸣/Edward Taylor） - 宝马(BMWG.DE)在华经销商周一称，宝马将向中国汽车销售商支付51亿元人民币（8.2亿美元）补贴。此前，多家中国汽车经销商要求宝马分担库存成本压力。
2014年中国汽车销售增速估计减半至7%，原先寄望于销售迅猛增长而大量买进汽车的经销商要求车企补偿。
中国经济增长放缓令宝马受到冲击。中国汽车市场竞争激烈，宝马相对老化的产品线面临压力。
宝马拒绝透露协议细节，但中国汽车经销商及分析人士对此持乐观态度。
中国汽车流通协会副秘书长宋涛称，这是在中国这类补贴中力度最大的一次，去年的经销商库存水平达到高位。
宋涛代表宝马中国经销商参加了谈判。宋涛在电话采访中说：“协议达成之后大家开香槟庆祝。”
其他譬如丰田(7203.T)等外资车企也在与中国经销商谈判，中国汽车经销商向政府投诉称，他们被迫购进了太多汽车，在市场增长放缓的情况下，蒙受严重损失。
据一位不愿具名的经销商高管称，因零售价下滑，宝马从2012年开始向经销商提供补贴，2013年补贴额为30亿元人民币左右。
对宝马而言，中国仍是其力保豪华车销售桂冠的重要战场。
宝马重申全年全球销量逾200万辆的目标，称仍将中国视作成长性市场，中国汽车市场经历数年迅猛发展后正趋于“正常化”。
宝马在给路透的电邮声明中称，许多中国的汽车经销商在2014年下半年遇到了来自市场的压力和挑战。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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