宝马执行长预计中国未来几周就会公布电动汽车配额

路透慕尼黑3月21日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)执行长Harald Krueger预计，中国当局不久将会说明电动汽车的计划配额数量。这家德国汽车公司正在调整生产系统以制造更多的零排放汽车。

“相关规定尚未最终定下来。我们会采取相应的行动。我们预计未来几周就会有说明，而不是几个月，”Krueger周二在公司年度财报发布会上向记者表示。

中国在讨论采取配额管理，让新能源汽车占到销量的8%，汽车制造商对此坚决排拒。

Krueger称，他已经与美国总统特朗普开展了建设性讨论，讨论中他解释了自由贸易的重要性，因此位于斯帕坦堡(Spartanburg)的美国宝马工厂仍可以出口70%的汽车。(完)