宝马执行长预计中国未来几周就会公布电动汽车配额

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透慕尼黑3月21日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)执行长Harald Krueger预计，中国当局不久将会说明电动汽车的计划配额数量。这家德国汽车公司正在调整生产系统以制造更多的零排放汽车。
“相关规定尚未最终定下来。我们会采取相应的行动。我们预计未来几周就会有说明，而不是几个月，”Krueger周二在公司年度财报发布会上向记者表示。
中国在讨论采取配额管理，让新能源汽车占到销量的8%，汽车制造商对此坚决排拒。
Krueger称，他已经与美国总统特朗普开展了建设性讨论，讨论中他解释了自由贸易的重要性，因此位于斯帕坦堡(Spartanburg)的美国宝马工厂仍可以出口70%的汽车。(完)
(编译 孙国玉；审校 张明钧)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。