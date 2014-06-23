宝马与华晨中国的合作关系将再延长十年

防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透法兰克福6月23日 - 德国宝马(BMWG.DE)周一称，与华晨中国汽车控股(1114.HK)的合作关系将延长十年。
宝马自2003年起与华晨合作，目前双方合作生产3系和5系宝马汽车。宝马还帮助华晨研发引擎和新一代小型巴士。
宝马发言人称，双方的合同已经再次进行了延期。
外国汽车商必须以与中国国有企业合建合资企业的架构进行对中国汽车业的投资，而且持股比例不得超过50%。
除了持股比例限制外，目前中国的政策还要求外国汽车商与国内车商成立合资技术中心，将某些技术传授给中国的合作伙伴。
德国世界报周一报导，宝马和华晨之间的合同已延期到2028年。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。