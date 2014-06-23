宝马与华晨中国的合作关系将再延长十年

路透法兰克福6月23日 - 德国宝马(BMWG.DE)周一称，与华晨中国汽车控股(1114.HK)的合作关系将延长十年。

宝马自2003年起与华晨合作，目前双方合作生产3系和5系宝马汽车。宝马还帮助华晨研发引擎和新一代小型巴士。

宝马发言人称，双方的合同已经再次进行了延期。

外国汽车商必须以与中国国有企业合建合资企业的架构进行对中国汽车业的投资，而且持股比例不得超过50%。

除了持股比例限制外，目前中国的政策还要求外国汽车商与国内车商成立合资技术中心，将某些技术传授给中国的合作伙伴。

德国世界报周一报导，宝马和华晨之间的合同已延期到2028年。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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