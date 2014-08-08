宝马自下周一起下调原厂零部件在中国的批发价

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海8月8日 - 中国发改委对国际汽车大厂的反垄断调查渐入高潮，宝马(BMWG.DE)周五宣布，自下周一起下调原厂零部件在中国批发价格，平均降幅达20%。
克莱斯勒、奥迪、奔驰和捷豹路虎等国际大厂近期已纷纷下调其在中国的整车或零部件售价。本周三，国家发改委秘书长李朴民表示，现已查明克莱斯勒和奥迪确实存在垄断行为，近期将会进行相应处罚。而且发改委近日还完成了对日本12家企业实施汽车零部件和轴承价格垄断案的调查工作，并将依法进行处罚。
宝马新闻稿指出，本次列入下调范围的零部件包括车身、压缩机、发电机、电瓶和刹车盘等在内的2,000余件产品，其中车身部件下调45%，发电机下调40%，电瓶下调25%，刹车盘下调20%等。
新闻稿称，未来，宝马将继续优化零部件批发价格和售后服务体系，以更好提升客户满意度。
国家发改委对汽车及配件的调查开始于2011年底，在广泛征求相关企业、行业协会、专家和律师意见的基础上，发改委对严重违反反垄断法的一些汽车整车、零配件生产企业和经销商进行了调查，并将根据违法的情况依法作出处理。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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