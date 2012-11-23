宝马称中国豪车市场增长空间仍很大

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京11月23日电---德国汽车制造商宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)预期来年中国汽车销售仍将持续以两位数增长,而当地豪华车占整体销售比重为9-10%,仍落後于发达国家的约15%.
华晨宝马销售副总裁段建军在广州车展上向门户网站搜狐表示,预期未来三年该公司将销售100万台汽车.宝马目前在中国东北部建设第二座厂,初期将使其产能倍增至20万辆车,之後则将扩增至30万辆.华晨宝马是宝马与香港上市的华晨中国汽车控股(1114.HK)的国有母公司所建立的合资企业.
在多年来呈现爆炸性增长後,中国豪华车市场已经略为降温,但随着个人财富增长,当地对於高端车种的需求仍相当强劲.
段建军表示,"我们已经在中国卖出100万辆车.我们将致力於在未来三年再卖出100万辆."
宝马1-10月中国汽车销售较上年同期大增35%,是整体车市增长率的五倍,同时也高於奥迪(VOWG_p.DE)的增长31.2%及奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)(DAIGn.DE)的增长8%.
华晨宝马高级营销副总裁戴雷(Daniel Kirchert)另向搜狐表示,合资企业正准备推出中国专属车型.他并未详加说明.宝马和华晨计划让位於沈阳的发动机(引擎)厂达到年产20万颗四缸2.0升引擎的能力.(完)
--编译 张明钧;审校 艾茂林
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