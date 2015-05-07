宝马称中国市场放缓对豪车厂商打击更大

德国宝马汽车表示，由于市场增长放缓，该公司已在中国减产。随着反腐浪潮和中国经济放缓抑制了豪华车需求，豪华车生产商受到的打击比其他车商更大。宝马首席财务官Friedrich Eichiner表示，在中国市场下滑的情况，公司没有选择促销，而是减产，希望借此让供需更趋平衡。路透