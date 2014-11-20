宝马在华利润率下降 但成长料仍快于整体市场--中华区总裁

路透广州11月20日 - 德国宝马(BMWG.DE)大中华区总裁兼首席执行官Karsten Engel周四表示，宝马在中国的利润率下降，部分是因为市场竞争加剧，但预计公司的成长速度仍会超过高档车市场的整体水平。

Engel在广州车展上接受采访时表示，公司预计未来几年中国高档车市场将以每年约10%的速度成长。

宝马在中国的竞争对手包括同为德国厂商的戴姆勒(Daimler)(DAIGn.DE)和大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪(Audi)(NSUG.DE)。中国是全球第二大高档车市场，仅次于美国。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

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