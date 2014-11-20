宝马在华利润率下降 但成长料仍快于整体市场--中华区总裁

1-3月中国国企利润总额5,873.1亿元 同比增长37.3%
路透北京4月26日 - 中国财政部周三公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。
路透广州11月20日 - 德国宝马(BMWG.DE)大中华区总裁兼首席执行官Karsten Engel周四表示，宝马在中国的利润率下降，部分是因为市场竞争加剧，但预计公司的成长速度仍会超过高档车市场的整体水平。
Engel在广州车展上接受采访时表示，公司预计未来几年中国高档车市场将以每年约10%的速度成长。
宝马在中国的竞争对手包括同为德国厂商的戴姆勒(Daimler)(DAIGn.DE)和大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪(Audi)(NSUG.DE)。中国是全球第二大高档车市场，仅次于美国。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
路透上海4月26日 - 中国西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。