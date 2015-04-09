宝马在中国将召回部分进口X3汽车 因存在安全隐患

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透北京/法兰克福4月8日 - 中国国家质量监督检验检疫总局周三称，宝马将在中国大陆地区召回53,317辆进口X3汽车，因电动燃油泵的供电线束与燃油输送单元上的压力调节阀可能有干涉，特定情况下可能产生内部短路。
国家质检总局网站发布的声明称，车辆缺陷发生时，将导致发动机功率下降，抖动，不排除车辆熄火的可能，存在安全隐患。
此次召回涉及X3 xDrive 20i，X3 xDrive 28i与X3 xDrive35i汽车，生产日期为2011年10月1日至2013年12月1日。
宝马在德国的一名发言人称，此次召回仅涉及中国地区。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。
路透东京1月23日 - 美元周一全线下跌，美国总统特朗普就职演说中的贸易保护主义基调，抵消了市场对其将履行减税等刺激政策承诺的乐观情绪。