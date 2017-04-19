（更正）宝马汽车预期今年中国销售成长约10% 全球成长5-5.5%

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
(更正：因译文有误，第三段“因预计有六分之一的车种在中国本地生产”应改为“该公司准备在中国生产第六款车型”)
路透上海4月19日 - 宝马汽车(BMWG.DE)负责营销的董事Ian Robertson周三在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。
当被问及包含Mini在内的宝马汽车集团今年中国销售增幅时，Robertson称“整体而言我们认为将成长10%左右。”
Robertson同时指出，他预期中国今年订价将持稳。该公司准备在中国生产第六款车型。
Robertson进一步提到，他预期中国当局将放慢推动2018年开始实施电动车配额的计划。决策官员已经要求汽车制造商在2020年达成纯电动车及混合动力车占整体销售7%的目标，2025年则是调高至15%。
Robertson在一场媒体圆桌会议上表示，“我们是否认为会达到这个极端水准？可能性不高。”
“还在与中国政府讨论当中。我们深信本地市场电动车将具有强势地位，无论是否最快于2018年推动，或者是一体适用于所有制造商，仍有讨论的空间。”(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。