版本:
中国
中国财经 | 2012年 5月 24日 星期四 11:00 BJT

宝马预计今年在华销量增长25-30%

路透沈阳5月24日电---全球最大豪华轿车生产商--宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)董事Friedrich Eichiner周四称,宝马今年在中国销量预计增长25-30%左右.

Friedrich Eichiner在一场记者会间隙并称,中国豪华车市场今年销量预计增长20%左右.

"维持这样的高增长是不可持续的,...中长期来看,宝马在华销量增速会逐步降低,但因基数很大,销量仍将可观."他说.

宝马去年在华销量233,630辆,同比增长37.7%.今年第一季其全球销量增长约10%至逾40万辆,其中中国及美国均呈两位数增长.(完)

--发稿 李然; 撰写 张胜男; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐