宝马预计今年在华销量增长25-30%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透沈阳5月24日电---全球最大豪华轿车生产商--宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)董事Friedrich Eichiner周四称,宝马今年在中国销量预计增长25-30%左右.
Friedrich Eichiner在一场记者会间隙并称,中国豪华车市场今年销量预计增长20%左右.
"维持这样的高增长是不可持续的,...中长期来看,宝马在华销量增速会逐步降低,但因基数很大,销量仍将可观."他说.
宝马去年在华销量233,630辆,同比增长37.7%.今年第一季其全球销量增长约10%至逾40万辆,其中中国及美国均呈两位数增长.(完)
--发稿 李然; 撰写 张胜男; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。