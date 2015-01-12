路透专访：宝马称中国经销商与车企关系紧张是全行业问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透慕尼黑1月9日 - 宝马 负责营销的董事伊恩·罗伯森（Ian Robertson）称，中国汽车经销商要求补偿已经成为一个全行业问题，经销商与车企之间并非仅是“牵手走向夕阳”的关系。

经历多年增长后，中国汽车市场需求降温，本地汽车经销商与外资车企之间的关系日趋紧张。

中国汽车流通协会（CADA）呼吁外资车企分担经销商利润下降的压力。该协会本周称，宝马已经同意向中国经销商支付51亿元人民币（8.2亿美元）补贴。

罗伯森被问及中国汽车经销商为何如此公开表示不满时称：“这是一个行业问题，该市场在上个季度明显放缓。”

“我们预计市场会趋于正常化。一季度市场情况照常，二季度开始放缓。我们在7月和8月作出决定，将一些大车型--7系和X5从中国市场（向其他市场）重新分配（至其他市场）。”

罗伯森在采访中对路透称，汽车经销商支撑利润的方式之一是让其业务适应新的市场形势，同时开发新的收入来源。

“经销业务模式正在发生着改变。在过去，该业务由新车推动。三年前，经销业务全是现金交易，没有其他业务可言，”他说。

他表示，中国汽车经销商如今应当将业务重点放在新车、二手车、零配件、服务及金融服务方面。

他被问及多数汽车经销商是否会被迫关闭时说：“我认为不会出现这种情况。在中国，我们仍有增长潜力。”

罗伯森不愿就同中国汽车流通协会以及中国经销商谈判的细节置评，但他称：“简而言之，同经销商的关系非常重要且关键，不仅仅是牵手走向夕阳的关系。”

罗伯森将宝马同中国经销商之间出现的紧张关系比作婚姻中出现的波折。

“这就像美好的婚姻，有时关系紧张，但双方的承诺应当是放眼未来，”他说。（完）