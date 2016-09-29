宝马汽车称在中国销售改善 美国市场仍较迟滞

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎9月29日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)董事会成员Ian Robertson周四称，公司看到中国需求出现正面迹象，而美国市场增长依旧迟滞。
“我们原以为亚洲市场将以较低的个位数成长。但实际上增幅稍微更强劲。两年来亚洲市场渡过一段困难的低潮，目前更有信心，”Robertson在巴黎汽车展上对记者称。
“我们认为美国市场已在1月触顶。我们决定降低一些过剩供应的库存。许多汽车制造商尚未这样做，我不预期美国市场在进入明年时有特别增长表现。”
当被问及英国公投退欧的影响时，Robertson称需求没有受到影响。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。