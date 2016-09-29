版本:
中国
国际财经 | 2016年 9月 29日 星期四 17:57 BJT

宝马汽车称在中国销售改善 美国市场仍较迟滞

路透巴黎9月29日 - 宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)董事会成员Ian Robertson周四称，公司看到中国需求出现正面迹象，而美国市场增长依旧迟滞。

“我们原以为亚洲市场将以较低的个位数成长。但实际上增幅稍微更强劲。两年来亚洲市场渡过一段困难的低潮，目前更有信心，”Robertson在巴黎汽车展上对记者称。

“我们认为美国市场已在1月触顶。我们决定降低一些过剩供应的库存。许多汽车制造商尚未这样做，我不预期美国市场在进入明年时有特别增长表现。”

当被问及英国公投退欧的影响时，Robertson称需求没有受到影响。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐